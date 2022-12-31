"Как и ожидалось, это была сложная игра с большим количеством физической борьбы. Мы играли с командой, которая много защищалась. Мы продемонстрировали качества, которые имеет наша команда. Сегодня важно повысить наш энергетический уровень.

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Команда выступила гораздо лучше, меня порадовала игра наших вингеров. Санчо и Гринвуд хорошо выступили. Кавани и Криштиану – их усилия были великолепны.

Не буду говорить, что 4-е место – задача минимум, но Ман Сити, Ливерпуль и Челси слишком оторвались. Нужно делать дальнейшие шаги в развитии. Пока у нас восемь матчей без поражений.

Для меня все дело в энергии, страсти. Если мы будем показывать их, особенно в домашних матчах, у нас хорошая команда, с которой нелегко играть. Нужно стабильно выдавать такой уровень игры», – цитирует Рангника ВВС.

После 18 туров АПЛ Юнайтед расположился на 6-й строчке турнирной таблицы.

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