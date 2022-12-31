На старте поединка Роналду упустил прекрасный момент, пробив над перекладиной, но уже через 2 минуты Мактоминай после отскока от Криштиану открыл счет во встрече. До перерыва манкунианцы забили еще дважды – сначала Бен Ми забил в свои ворота, а позже забил и Роналду. Леннон отыграл один мяч, но Манчестер Юнайтед удержал победу.

Манчестер Юнайтед победил Бёрнли в последнем матче года в АПЛ – Роналду оформил гол+пас

Таким образом, "красные дьяволы" набрали 31 балл и расположились на 6 позиции, а вот Бернли с 11 пунктами остался в зоне вылета.