Последние результативные действия Роналду в 2021 году в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:1
09:22 - Читати українською
Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Бернли в поединке 20-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча на Футбол 24.
завершено
27’ Бен Ми
Аарон Леннон 38’
27’ Бен Ми
38’ Аарон Леннон
На старте поединка Роналду упустил прекрасный момент, пробив над перекладиной, но уже через 2 минуты Мактоминай после отскока от Криштиану открыл счет во встрече. До перерыва манкунианцы забили еще дважды – сначала Бен Ми забил в свои ворота, а позже забил и Роналду. Леннон отыграл один мяч, но Манчестер Юнайтед удержал победу.
Манчестер Юнайтед победил Бёрнли в последнем матче года в АПЛ – Роналду оформил гол+пас
Таким образом, "красные дьяволы" набрали 31 балл и расположились на 6 позиции, а вот Бернли с 11 пунктами остался в зоне вылета.
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