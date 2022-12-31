"Як і очікувалося, це була складна гра з великою кількістю фізичної боротьби. Ми грали із командою, яка багато бореться. Ми продемонстрували якості, які має наша команда. Сьогодні важливо підвищити наш енергетичний рівень.

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Команда виступила набагато краще, мене потішила гра наших вінгерів. Санчо та Грінвуд добре виступили. Кавані та Кріштіану – їхні зусилля були чудовими.

Не казатиму, що 4-е місце – завдання мінімум, але Ман Сіті, Ліверпуль та Челсі занадто відірвалися. Потрібно робити подальші кроки у розвитку. Наразі у нас вісім матчів без поразок.

Для мене вся справа в енергії, пристрасті. Якщо ми показуватимемо їх, особливо у домашніх матчах, то у нас хороша команда, з якою нелегко грати. Потрібно стабільно видавати такий рівень гри", – цитує Рангніка ВВС.

Після 18-ти турів АПЛ Юнайтед розташувався на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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