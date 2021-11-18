Раньери: Роналду – проблема? Дайте мне его, пожалуйста
Главный тренер Уотфорда Клаудио Раньери накануне матча против Манчестер Юнайтед откровенно высказался по поводу Криштиану Роналду.
"Он – один из лучших игроков мира. Он помогает футболу. Думаю, что многие молодые ребята смотрят на Криштиану и других игроков, которые входят в число лучших. Это делает футбол более привлекательным.
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Роналду – проблема? Нет-нет-нет. Дайте мне Криштиану, пожалуйста. Дайте мне его (смеется). Для меня он не станет проблемой. Я дам ему отыграть все возможные минуты", – цитирует Раньери Sky Sports.
В текущем сезоне 36-летний португалец провел в футболке МЮ 13 матчей, в которых забил 9 мячей и раз ассистировал. Поединок между Уотфордом и "красными дьяволами" состоится в субботу, 20 ноября.
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