"Він – один із найкращих гравців світу. Він допомагає футболу. Думаю, що багато молодих хлопців дивляться на Кріштіану та інших гравців, які входять до числа найкращих. Це робить футбол привабливішим.

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Роналду – проблема? Ні-ні-ні. Дайте мені Кріштіану, будь ласка. Дайте його мені (сміється). Для мене він не стане проблемою. Я дам йому відіграти всі можливі хвилини", – цитує Раньєрі Sky Sports.

У поточному сезоні 36-річний португалець провів у футболці МЮ 13 матчів, у яких забив 9 м'ячів та раз асистував. Поєдинок між Уотфордом та "червоними дияволами" відбудеться у суботу, 20 листопада.

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