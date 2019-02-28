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Раньери прокомментировал увольнение из Фулхэма

28 февраля 23:15 44 Читати українською
Раньери прокомментировал увольнение из Фулхэма
Клаудио Раньери / Соцсети

Бывший наставник Фулхэма Клаудио Раньери прокомментировал свое увольнение с должности тренера команды.

"Конечно, расстроен последними результатами. Очень жаль, что мы не смогли развить успех после удачного старта, который у нас был после моего назначения.

Раньери скептически оценивает шансы Фулхэма на сохранение прописки в АПЛ

Спасибо клубу, игрокам и фанатам за поддержку, которую я получил, когда возглавлял Фулхэм", – передает слова Клаудио Раньери The Independent.

Фулхэм официально уволил Раньери – команду будет тренировать Скотт Паркер

Напомним, итальянский специалист был уволен из Фулхэма из-за неудовлетворительных результатов команды. До лета "котеджеров" будет возглавлять Скотт Паркер.

Теги
Англия Фулхэм Фулхэм Клаудио Раньери Клаудио Раньери
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