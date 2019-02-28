Фулхэм официально уволил Раньери – команду будет тренировать Скотт Паркер

Клаудио Раньери больше не является главным тренером Фулхэма.

Фулхэм на своей странице в Тwitter объявил об увольнении Клаудио Раньери с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен Скотт Паркер.

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К слову, итальянский специалист возглавил Фулхэм в ноябре прошлого года, за это время Раньери не смог поднять команду из зоны вылета, сейчас "котеджеры" занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице АПЛ.

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Паркер будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона, ранее экс-игрок Челси был одним из тренеров в Фулхэме.