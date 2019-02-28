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Фулхэм официально уволил Раньери – команду будет тренировать Скотт Паркер

19:08 23 Читати українською
Фулхэм официально уволил Раньери – команду будет тренировать Скотт Паркер
Клаудио Раньери / Фото Reuters

Клаудио Раньери больше не является главным тренером Фулхэма.

Фулхэм на своей странице в Тwitter объявил об увольнении Клаудио Раньери с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен Скотт Паркер.

Раньери скептически оценивает шансы Фулхэма на сохранение прописки в АПЛ

К слову, итальянский специалист возглавил Фулхэм в ноябре прошлого года, за это время Раньери не смог поднять команду из зоны вылета, сейчас "котеджеры" занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Фулхэм установил антирекорд АПЛ за поражениями в лондонских дерби

Паркер будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона, ранее экс-игрок Челси был одним из тренеров в Фулхэме.

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Фулхэм Фулхэм Англия Клаудио Раньери Клаудио Раньери Главное Скотт Паркер Скотт Паркер
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