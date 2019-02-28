Раньєрі прокоментував звільнення з Фулхема

Колишній наставник Фулхема Клаудіо Раньєрі прокоментував своє звільнення з посади тренера команди.

"Звичайно, засмучений останніми результатами. Дуже шкода, що ми не змогли розвинути успіх після вдалого старту, який у нас був після мого призначення.

Раньєрі скептично оцінює шанси Фулхема на збереження прописки в АПЛ

Дякую клубу, гравцям і фанатам за підтримку, яку я отримав, коли очолював Фулхем", – передає слова Клаудіо Раньєрі The Independent.

Фулхем офіційно звільнив Раньєрі – команду тренуватиме Скотт Паркер

Нагадаємо, італійський фахівець був звільнений з Фулхема через незадовільні результати команди. До літа "котеджерів" очолюватиме Скотт Паркер.