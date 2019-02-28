Раньєрі прокоментував звільнення з Фулхема

Іспанія — 28 лют 106
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Валенсія перемогла Бетіс та стала другим фіналістом Кубка Іспанії
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Новачок Шахтаря Тете став одним із найдорожчих придбань "гірників": всі топ-трансфери донецького клубуУкраїна — 28 лют 808
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"Це найгірша травма, яку бачив за 30 років кар’єри". Нищівний підкат зруйнував життя талановитішого, ніж Гіггз і БекхемОвертайм — 28 лют 4917
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Ман Сіті потроїть прибутки завдяки новому спонсору – Зінченко як частина 4-го найкрутішого контракту в історіїАнглія — 28 лют 3831
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Фулхем офіційно звільнив Раньєрі – команду тренуватиме Скотт ПаркерАнглія — 28 лют 918