Серия А, 28 тур

Кальяри – Салернитана – 4:2

Голы: Лападула, 12, Гаэтано, 40, Шомуродов, 51, 76 – Кастанос, 56, Маджоре, 58

Сассуоло – Фрозиноне – 1:0

Гол: Торстведт, 58

У Сассуоло была лишь одна победа за последние 15 официальных матчей. Неудивительно, что Алессио Дионизи уволили. Другое дело, что Давиде Баллардини тоже далеко не гений. Это и подтвердил дебютный матч, в котором "нероверди" проиграли еще более обреченной Вероне. У Фрозиноне дела не лучше. Только благодаря неплохому старту сезона команда еще не в зоне вылета, но это дело времени. Сегодня Сассуоло приблизился к тому, чтобы обменяться местами, одержав минимальную победу.

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Салернитана также меняла тренера, но, очевидно, проблема не была в Пиппо Индзаги. С Фабио Ливерани во главе как минимум не стало лучше. Клаудио Раньери также мог оказаться среди уволенных тренеров, но вот уже месяц не проигрывает. Кальяри расписал ничью с Удинезе и Наполи, в прошлом туре обыграл Эмполи, а сегодня – Салернитану. Сардинцы выдали яркий атакующий матч с шестью голами, четыре из которых забили хозяева. Благодаря этому рывку Кальяри поднялся уже на 13-е место, хотя до зоны вылета лишь три очка.