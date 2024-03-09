Серія А, 28 тур

Кальярі – Салернітана – 4:2

Голи: Лападула, 12, Гаетано, 40, Шомуродов, 51, 76 – Кастанос, 56, Маджоре, 58

Сассуоло – Фрозіноне – 1:0

Гол: Торстведт, 58

У Сассуоло була лише одна перемога за останні 15 офіційних матчів. Не дивно, що Алессіо Діонізі звільнили. Інша справа, що Давіде Баллардіні теж далеко не геній. Це й підтвердив дебютний матч, у якому "нероверді" програли ще більш приреченій Вероні. У Фрозіноне справи не кращі. Лише завдяки непоганому старту сезону команда ще не в зоні вильоту, але це справа часу. Сьогодні Сассуоло наблизився до того, щоб обмінятися місцями, здобувши мінімальну перемогу.

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Салернітана також міняла тренера, але, вочевидь, проблема не була в Піппо Індзагі. З Фабіо Ліверані на чолі щонайменше не стало краще. Клаудіо Раньєрі також міг опинитися серед звільнених тренерів, але ось уже місяць не програє. Кальярі розписав нічию з Удінезе й Наполі, у минулому турі обіграв Емполі, а сьогодні – Салернітану. Сардинці видали яскравий атакувальний матч з шістьма голами, чотири з яких забили господарі. Завдяки цьому ривку Кальярі піднявся вже на 13-те місце, хоча до зони вильоту лише три очки.