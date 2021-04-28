Контракт 41-летнего специалиста завершается летом, и его активно сватают в донецкий Шахтер.

Де Дзерби в Шахтер: журналист раскрыл зарплату потенциального преемника Каштру

"Я говорю нашему тренеру только одно: хорошо все обдумай, выспись и, в конце концов, принимай решение остаться в Сассуоло. Он не пожалеет об этом", – приводит слова Росси SportFace.

Добавим, что Де Дзерби тренирует Сассуоло с июля 2018 года. Под его руководством "нероверди" финишировали в Серии А на 11-м и 8-м местах.

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