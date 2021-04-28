Раньєрі може посприяти переходу Де Дзербі у Шахтар – Фіорентина цікавиться чемпіоном АПЛ
Наставник Сампдорії Клаудіо Раньєрі має шанс змінити місце роботи влітку.
Клаудіо Раньєрі є одним з претендентів на посаду головного тренера Фіорентини, повідомляє La Nazione.
Президент Сассуоло відмовляє Де Дзербі від переходу в Шахтар
Чинного тренера Сампдорії пов'язує давня дружба з президентом "фіалок". Раніше зазначалось, що Фіорентина зацікавлена у підписанні наставника Сассуоло Роберто Де Дзербі, на якого активно полює донецький Шахтар.
Нагадаємо, Раньєрі вже має досвід роботи у Фіорентині (1993-1997 роки). Також італійський фахівець відомий своїм сенсаційним чемпіонством в АПЛ на чолі Лестера (сезон 2015/16).
Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру