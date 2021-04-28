Клаудіо Раньєрі є одним з претендентів на посаду головного тренера Фіорентини, повідомляє La Nazione.

Президент Сассуоло відмовляє Де Дзербі від переходу в Шахтар

Чинного тренера Сампдорії пов'язує давня дружба з президентом "фіалок". Раніше зазначалось, що Фіорентина зацікавлена у підписанні наставника Сассуоло Роберто Де Дзербі, на якого активно полює донецький Шахтар.

Нагадаємо, Раньєрі вже має досвід роботи у Фіорентині (1993-1997 роки). Також італійський фахівець відомий своїм сенсаційним чемпіонством в АПЛ на чолі Лестера (сезон 2015/16).

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