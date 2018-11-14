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Раньери эмоционально прокомментировал свое назначение тренером Фулхэма

13:02 16 Читати українською
Раньери эмоционально прокомментировал свое назначение тренером Фулхэма
Клаудио Раньери / Фото AFP

Новоиспеченный наставник Фулхэма Клаудио Раньери поделился впечатлениями от новой должности.

"Для меня большая честь принять приглашение возглавить Фулхэм, это фантастический клуб с традициями и историей.

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Цель Фулхэма никогда не должна быть только в том, чтобы просто выжить в Премьер-лиге. Мы должны всегда быть сильным соперником и добиваться успеха", – цитирует Раньери официальный сайт клуба.

Как заявляет владелец Фулхэма Шахид Хан, с Клаудио заключен контракт на несколько лет – его подробности пока не обнародованы.

После 12 туров лондонский клуб с 9 очками замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.

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Фулхэм Фулхэм Англия Клаудио Раньери Клаудио Раньери
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