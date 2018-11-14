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Раньєрі емоційно прокоментував своє призначення тренером Фулхема

13:02 24 Читать на русском
Раньєрі емоційно прокоментував своє призначення тренером Фулхема
Клаудіо Раньєрі / Фото AFP

Новоспечений наставник Фулхема Клаудіо Раньєрі поділився враженнями від нової посади.

"Для мене велика честь прийняти запрошення очолити Фулхем, це фантастичний клуб з традиціями та історією.

Раньєрі офіційно очолив Фулхем

Мета Фулхема ніколи не повинна бути тільки в тому, щоб просто вижити в Прем'єр-лізі. Ми повинні завжди бути сильним суперником і добиватись успіху", – цитує Раньєрі офіційний сайт клубу.

Як заявляє власник Фулхема Шахід Хан, з Клаудіо укладений контракт на кілька років – його подробиці поки не оголошені.

Після 12 турів лондонський клуб з 9 очками замикає турнірну таблицю Прем'єр-ліги.

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Теги
Фулхем Фулхем Англія Клаудіо Раньєрі Клаудіо Раньєрі
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