Рамоса удалили, а оборона провалилась: видеообзор матча Реймс – ПСЖ
ПСЖ расписал сенсационную ничью с Реймсом (0:0) в 10-м туре Лиги 1. Смотрите видеообзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Команды обменивались моментами в первом тайме и были близки к голу. Однако забить не удалось, а команда Галтье осталась в меньшинстве. Серхио Рамос получил две желтых за несколько секунд за разговоры с арбитром. Это его 28 удаление в карьере.
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После перерыва обмен моментами продолжился, но Реймс был куда более настойчивым и нанес 24 удара. Последний раз в Лиге 1 ПСЖ позволял бить больше 11 лет назад – Сент-Этьен стрелял 30 раз. Ничья 0:0 оставила парижан на первой строчке Лиги 1. Реймс расположился восьмым.