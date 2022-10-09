Команды обменивались моментами в первом тайме и были близки к голу. Однако забить не удалось, а команда Галтье осталась в меньшинстве. Серхио Рамос получил две желтых за несколько секунд за разговоры с арбитром. Это его 28 удаление в карьере.

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