Команди обмінювались моментами у першому таймі і були близькими до гола. Проте забити не вдалось, а команда Гальтьє ще й залишилась у меншості. Серхіо Рамос отримав дві жовті за кілька секунд за розмови з арбітром. Це його 28 вилучення в кар'єрі.

ПСЖ без Мессі втратив очки, Рамос був вилучений за істерику – інший лідер Ліги 1 сенсаційно поступився

По перерві обмін моментами продовжився, але Реймс був куди настирливішим і завдав 24 удари. Востаннє у Лізі 1 ПСЖ дозволяв бити більше аж 11 років тому – Сент-Етьєн стріляв 30 разів. Нічия 0:0 залишила парижан на першій сходинці Ліги 1. Реймс розташувався восьмим.