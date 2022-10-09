Чемпионат Франции, 10 тур

Марсель – Аяччо – 1:2

Голы: Пайе, 15 (пен), – Муссити-Око, 25, Балерди, 47 (авт)

Реймс – ПСЖ – 0:0

Удаление: Рамос, 41

Марсель в случае домашней победы над Аяччо выходил в лидеры чемпионата. Все шло по плану – Димитри Пайе открыл счет с пенальти. Теперь в активе 35-летнего ветерана 100 голов и 100 ассистов в Лиге 1 – Пайе стал первым игроком элитного дивизиона Франции с такими показателями.

Мудрик заинтересовал ПСЖ – лидер Шахтера может заменить в Париже одну из главных звезд

Однако очень быстро Аяччо отыгрался. Муссити-Око с линии штрафной положил мяч в угол ворот. А на старте второго тайма корсиканцы забили победный гол. Помог Балерди, срезавший мяч в собственные ворота. 1:2 – игровой день начался с настоящей сенсации, а Марсель упустил шанс выйти на первое место. Аяччо все еще в зоне вылета, несмотря на победу – 18 позиция, 7 очков.

В другом матче дня Реймс принимал ПСЖ. Лионель Месси пропускал игру, Неймар оказался в запасе, а первый тайм завершился без голов. Реймс был ближе к голу, а парижане еще и в меньшинстве остались. Серхио Рамос в своих лучших традициях получил две желтые за несколько секунд. Обе – за разговоры с арбитром. Двадцать первая (!) красная карточка испанца в чемпионатах – рекорд XXI столетия. У ближайшего преследователя из топ-5 чемпионатов Европы на 7 удалений меньше.

Во второй половине игры Кристоф Гальтье бросил в бой Неймара, который упустил супершанс. Бразилец вышел один на один с кипером, но не попал в ближний угол. В конце игры на поле дважды возникли стычки – Хакими оттаскивали от соперника чуть ли не всей командой, а позже сдали нервы у Мбаппе. В обоих случаях обошлось без удалений, рефери ограничился желтыми.

0:0 – ПСЖ в невыразительном матче потерял очки второй раз в сезоне, но благодаря поражению Марселя даже увеличил отрыв, который теперь составляет 3 пункта.