"Меня заставляет смеяться то, о чем вы спрашиваете меня. Мне не нравится, когда меня спрашивают об отставке каждый раз, когда мы сыграем плохую игру. Я не заслуживаю такого отношения со стороны прессы.

Мне повезло, что я могу работать с этой командой. В прошлом году мы выиграли Ла Лигу. Не десять лет назад, в прошлом году. Я жду немного уважения. Если мы не достигнем успеха, я первым возьму на себя ответственность. Я немного зол. Две недели заперт в клетке. Теперь я хочу выйти и показать, что я буду бороться до конца.

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В конце концов, ты делаешь свою работу. Но это правда, что в один прекрасный день я уйду. Это то, что вы делаете. Я принимаю это. Я злюсь, когда говорю вам, что вы делаете свою работу, но мы намерены выполнить свою, то есть показать свое лицо. Мы будем бороться, как и вы, в своей работе. Но нужно немного уважать людей, которые работают.

Я не знаю, что произойдет. Мы заслуживаем закончить сезон с этим составом. Много говорим о смене тренера и так далее. Если люди хотят, чтобы я сдался, я не собираюсь это делать. И игроки тоже. Много разговоров о неудобной ситуации. Мы не в лучшем положении, это правда, но мы твердо решили изменить его", – цитирует Зидана AS.

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