Слухи о переходе Серхио Рамоса в ПСЖ далеки от правды.

Чемпионы Франции даже не вели переговоры с капитаном Реала, сообщает GFFN со ссылкой на RMC Sport.

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Между президентами клубов Насером Аль-Хелаифи и Флорентино Пересом есть джентельменское соглашение, по которому они не подписывают игроков друг друга. Слухи о переходе Рамоса в ПСЖ – только спекуляции. Летом центрбек может стать свободным агентом, поэтому уже имеет право договариваться с другими клубами. Среди претендентов на него – Ливерпуль, МЮ и Ман Сити.

Добавим, что Рамос провел 18 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и одним ассистом.

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