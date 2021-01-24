Міжнародна федерація футбольної історії і статистики опублікувала рейтинг найрезультативніших оборонців у світі за останнє десятиліття.

ПСЖ не збирається підписувати Рамоса – у французів джентльменська угода з Реалом

Першу сходинку у цьому престижному списку посів захисник Реала і збірної Іспанії Серхіо Рамос. 34-річний гравець встиг за цей період 71 раз відзначитись за клуб і ще 18 разів – за національну команду, повідомляє IFFHS.

На другому місці розташувався гібралтарський футболіст Джозеф Чиполіна, у активі якого 78 голів. Третім йде костаріканець Кейлор Сото, який поклав 73 м'ячі.

Нагадаємо, Рамос перейшов у Реал в серпні 2005 року з Севільї за 27 млн євро. У поточному сезоні провів за "вершкових" 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу. Контракт оборонця з мадридцями чинний до 30 червня 2021 року – сторони поки не можуть домовитись про його пролонгацію. Transfermarkt оцінює гравця у 14 млн євро.

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