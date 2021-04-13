Капитан сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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В определенной степени Рамосу повезло, что он заболел именно сейчас. Центрбек Реала продолжает восстановление от травмы икры, поэтому все равно не смог бы помочь команде. Ранее положительный тест на COVID-19 сдал другой защитник "сливочных" – Рафаэль Варан.

Добавим, что завтра Реала сыграет ответный матч 1/4 финала ЛЧ против Ливерпуля. Первый поединок подопечные Зидана выиграли со счетом 3:1.

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