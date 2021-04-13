Капітан здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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Певною мірою Рамосу пощастило, що він захворів саме зараз. Центрбек Реала продовжує відновлення від травми ікри, тому однаково не зміг би допомогти команді. Раніше позитивний тест на COVID-19 здав інший захисник "вершкових" – Рафаель Варан.

Додамо, що завтра Реала зіграє матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ проти Ліверпуля. Перший поєдинок підопічні Зідана виграли з рахунком 3:1.

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