Зинедин Зидан определился со списком игроков на ответный матч 1/4 финала ЛЧ против Ливерпуля.

В Англию полетит 21 футболист, сообщает официальный Twitter Реала. Андрей Лунин уже привычно попал в список.

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Катастрофические проблемы в защите мадридцев остаются неизменными – отсутствуют трое игроков основной четверки (Рамос, Варан и Карвахаль). Недавно в список травмированных добавился еще и универсал Лукас Васкес. Вингер Эден Азар также не готов помочь команде Зидана.

К слову, матч Ливерпуль – Реал Мадрид состоится в среду, 14 апреля. Первый поединок завершился уверенной победой "сливочных" (3:1).

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