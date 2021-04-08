Шансы Серхио Рамоса сменить летом команду становятся все более реальными.

Переговоры между представителями Серихо Рамоса с руководством Реала продолжаются без особых переспектив на продвижение, сообщает Marca.

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Капитан "сливочных" отказывается подписывать контракт на один год с 20% уменьшением зарплаты, королевский клуб также занял принципиальную позицию. Серхио надеется, что ближе к завершению контракта (30 июня 2021 года), Реал все же пойдет на уступки.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Рамос сыграл в 15-ти матчах, забив два мяча.

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