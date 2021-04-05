Капитан Реала и сборной Испании Серхио Рамос в свои 35 лет имеет еще достаточно карьерных целей.

"Я думаю о пятой победе в Лиге чемпионов, о чемпионате мира, Олимпиаде... Закончу карьеру, когда время придет. Хочу стать частью истории лучшего клуба мира.

Сейчас мне кажется, я не скоро закончу карьеру. Это личное решение, моё тело подскажет, когда этот момент наступит, пока этого не произошло", – сказал Рамос в документальном фильме о себе.

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Добавим, что в нынешнем сезоне Рамос страдает от постоянных травм, которые несколько раз оставляли его вне игры. Серхио провел в составе Реала лишь 15 матчей в Ла Лиге, забив 2 гола.

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