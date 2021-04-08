Перемовини між представниками Серіхо Рамоса з керівництвом Реала продовжуються без особливих переспектив на просування, повідомляє Marca.

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Капітан "вершкових" відмовляється підписувати контракт на один рік з 20% зменшенням зарплати, королівський клуб також зайняв принципову позицію. Серхіо сподівається, що ближче до завершення контракту (30 червня 2021-го), Реал все ж піде на поступки.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Рамос зіграв у 15-ти матчах, забивши два м'ячі.

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