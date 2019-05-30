toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ

Рамос признался, что действительно получил предложение из Китая

20:06 12 Читати українською
Рамос признался, что действительно получил предложение из Китая
Серхио Рамос / фото из соцсетей

Капитан Реала Серхио Рамос на специальной пресс-конференции заявил, что в ближайшее время не планирует покидать Мадрид.

"Предложение из Китая действительно поступало. Однако я не склонен принимать его – это альтернатива. У меня есть действующий контракт с Реалом, который я уважаю и собираюсь отработать.

"Я готов играть за этот клуб бесплатно", – Рамос заверил, что не хочет покидать Реал

У меня была частная встреча с президентом, на которой я сообщил ему о предложении из Китая. Это был частный разговор, о котором стало известно СМИ. Результатом этого являются предположения, которые мы видели в течение последних нескольких дней.

Я не уверен, что буду выступать в Китае в будущем. Меня всегда тепло принимали там, но я действительно не знаю. Китай... США... Не знаю, с этим придется подождать", – цитирует Рамоса AS.

Рамос-бунтарь: кто мог бы заменить в Реале недовольного капитана, который угрожает покинуть клуб

blog_ava
Тысячи пустых мест, ужасные условия для фанов и специфическая картинка: почему сеть критикует финал Лиги Европы в Баку
14:24
683
Теги
Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Флорентино Перес Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
23
час
:
36
мин
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук