Рамос признался, что действительно получил предложение из Китая

Капитан Реала Серхио Рамос на специальной пресс-конференции заявил, что в ближайшее время не планирует покидать Мадрид.

"Предложение из Китая действительно поступало. Однако я не склонен принимать его – это альтернатива. У меня есть действующий контракт с Реалом, который я уважаю и собираюсь отработать.

"Я готов играть за этот клуб бесплатно", – Рамос заверил, что не хочет покидать Реал

У меня была частная встреча с президентом, на которой я сообщил ему о предложении из Китая. Это был частный разговор, о котором стало известно СМИ. Результатом этого являются предположения, которые мы видели в течение последних нескольких дней.

Я не уверен, что буду выступать в Китае в будущем. Меня всегда тепло принимали там, но я действительно не знаю. Китай... США... Не знаю, с этим придется подождать", – цитирует Рамоса AS.

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