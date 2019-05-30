"Я готов играть за этот клуб бесплатно", – Рамос заверил, что не хочет покидать Реал

Капитан Реала Серхио Рамос на специальной пресс-конференции развеял все слухи относительно своего будущего.

"Я хочу как можно скорее прекратитьи все дискуссии и ответить на все вопросы. Хочу рассказать о своем будущем. Я – мадридиста. Я хотел бы завершить свою карьеру, выступая за Реал. Я готов подписать с клубом пожизненный контракт. Моя мечта – повесить бутсы на гвоздь на Сантьяго Бернабеу.

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Наши отношения с президентом напоминают отношения отца и сына. Мы давно не разговаривали с Флорентино Пересом о контракте или о деньгах. Однако я никогда не ушел бы из Реала. Я готов играть за этот клуб бесплатно", – цитирует Рамоса AS.

Ранее сообщалось, что у капитана "сливочных" был нерешенный конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом, который тянулся с момента вылета Реала из Лиги чемпионов от Аякса, из-за чего Рамос хотел покинуть испанский гранд.

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