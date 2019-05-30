Рамос зізнався, що справді отримав пропозицію з Китаю

Капітан Реала Серхіо Рамос на спеціальній прес-конференції заявив, що найближчим часом не планує покидати Мадрид.

"Пропозиція з Китаю справді надходила. Однак я не схильний приймати її – це альтернатива. У мене є чинний контракт з Реалом, який я поважаю і збираюся відпрацювати.

"Я готовий грати за цей клуб безкоштовно", – Рамос запевнив, що не хоче покидати Реал

У мене була приватна зустріч з президентом, на якій я повідомив йому про пропозицію з Китаю. Це була приватна розмова, про яку стало відомо ЗМІ. Результатом цього є припущення, які ми бачили протягом останніх кількох днів.

Я не впевнений, що буду виступати в Китаї в майбутньому. Мене завжди тепло приймали там, але я справді не знаю. Китай... США... Не знаю, з цим доведеться почекати", – цитує Рамоса AS.

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