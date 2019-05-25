Рамос-бунтарь: кто мог бы заменить в Реале недовольного капитана, который угрожает покинуть клуб

Серхио Рамос шокировал Реал желанием покинуть клуб. Испанские СМИ уже гадают, кто может заменить в команде многолетнего капитана "сливочных".

Серхио Рамос недоволен своим положением в Реале. Провальный сезон 2018/19 привел к тому, что капитан мадридцев, который защищает цвета "сливочных" с 2005 года, серьезно задумался над сменой клуба.

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Эта ситуация побуждает Реал начать поиски замены своем капитану. Довольно вероятный уход 33-летнего Рамоса заставляет Флорентино Переса задуматься над подписанием центрального защитника высокого уровня, ведь начинать новый сезон с четверкой центрбеков Варан-Начо-Вальехо-Милитао – довольно рискованно. Особенно, учитывая полностью проваленный Реалом сезон 2018/19.

Варан свои лучшие качества демонстрировал именно в паре с Рамосом – неизвестно, сможет ли француз самостоятельно взять на себя роль лидера обороны. Новичок Милитао – еще большая загадка, а Начо и Вальехо просто не дотягивают до уровня Рамоса. Кроме того, первый полностью провалил прошлый сезон, а второй не только не впечатлил Зинедина Зидана, но и подвержен травмам, поэтому делать на них ставку – гигантский риск.

Испанское издание AS уже размышляет над тем, кто же может стать полноценной заменой Серхио Рамосу, если тот все же окончательно решит покинуть Мадрид.

Калиду Кулибали

Ранее Реал уже проявлял определенный интерес к защитнику Наполи на случай вероятного ухода Рафаэля Варана. Француз решил остаться в Реале, но теперь бунт начал Рамос – вероятно, 27-летний сенегалец снова попадет на радар "бланкос".

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За последние два года в Наполи Кулибали невероятно добавил и считается одним из лучших центрбеков мира. Неудивительно, что одиозный босс неаполитанцев Де Лаурентис уже заявил, что не продаст его даже за 150 млн евро. Конечно, это попахивает популизмом, ведь в случае достойного предложения Реала Наполи, скорее всего, отпустит сенегальца. Однако этот трансфер точно не обойдется Флорентино Пересу дешевле, чем у миллионов 60-70.

Маттейс Де Лигт

19-летний голландец вместе со своим Аяксом выбил Реал из Лиги чемпионов. Солидная игра молодого капитана амстердамцев уже привлекла внимание топ-клубов Европы, среди которых и Барселона – главный конкурент "сливочных".

Де Лигту лишь 19 – у него впереди практически вся карьера, поэтому этот переход считается едва ли не лучшим с точки зрения перспективы. Однако на пути может стать одиозный Мино Райола, представляющий интересы голландца. Отношения Реала с итальянцем трудно назвать дружественными, ведь стороны уже долгое время не могут согласовать трансфер Поля Погба – другой звездной цели мадридцев.

Хосе Мария Хименес

Уругваец уже попадал в сферу интересов Реала и вполне может оказаться там снова. Хотя уход из Атлетико Диего Година и Хуанфрана не способствует трансферу еще и Хименеса, ведь тогда Диего Симеоне вынужден будет полностью перестраивать игру "матрасников".

Кроме того, Атлетико вряд ли захочет вести переговоры по трансферу игрока именно в Реал, а клаусула Хименеса составляет 100 млн евро – многовато даже для Реала, бюджет которого также не безграничен. Уругваец обладает теми качествами, которые нужны Реалу, но соперничество мадридских команд сыграет против него.

Вирджил ван Дейк

Второй самый дорогой центрбек мира по версии Transfermarkt (75 млн евро, больше только у Варана – 80) после перехода в Ливерпуль вышел на качественно новый уровень. 27-летний голландец переживает пик своей карьеры, а в этом сезоне стал лучшим игроком АПЛ и настоящим лидером защиты команды Юргена Клоппа, которая пропустила меньше всех в чемпионате.

Контракт ван Дейка с Ливерпулем действуюет еще 4 года, а потому мерсисайдцы вряд ли рассматривают возможность продажи своего лидера. Убедить финалиста Лиги чемпионов отпустить защитника может только сумма, превышающая 100 млн. Да и это не гарантия. Поэтому трансфер ван Дейка, хотя и был бы очень крутым для Реала, но пока выглядит малореальным, особенно в случае победы Ливерпуля в финале Лиги чемпионов.

Другие варианты

Впрочем, Реал рассматривает возможность подписания и менее ценных исполнителей. Есть Марио Эрмосо, которого Реал может вернуть из Эспаньола за 7,5 млн. Также существует вероятность подписания Антонио Рюдигера и Милана Шкриняра, но трансфер того же словака также рискует влететь в копеечку.

И не стоит забывать о Кастилье – молодежной команде "бланкос". Иногда достойное усиление можно найти буквально у себя под носом, хотя сначала в такое развитие событий не очень верится.

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