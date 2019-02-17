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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Рамос получил "юбилейную" красную карточку и обновил свой же рекорд Ла Лиги

17:05 8 Читати українською
Рамос получил "юбилейную" красную карточку и обновил свой же рекорд Ла Лиги
Рамос получил "юбилейную" красную карточку / Фото AP

Матч 24-го тура чемпионата Испании Реал – Жирона продолжает переписывать книгу рекордов Ла Лиги.

В конце поединка Реал – Жирона (1:2) капитан хозяев Серхио Рамос получил очередную красную карточку.

Рамос: Если бы я хотел нарочно получить дисквалификацию, то сделал бы это еще в групповом турнире

Это удаление стало для защитника "сливочных" 25-м в карьере и 20-м в частности в Примере, сообщает Marca.

Таким образом Серхио стал безоговорочным лидером по красными карточками в Ла Лиге, побив свой же предыдущий рекорд. Ближайшим преследователем защитника Реала является Хави Агуадо (18 удалений). Однако, переживать Рамосу нет смысла, ведь Агуадо завершил карьеру еще в 2003-м.

В текущем сезоне чемпионата Испании Серхио провел 24 матча, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

Жирона сенсационно победила Реал в Мадриде – волейбол и удаление Рамоса продолжили ужасную традицию

Испания24 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Жирона: Воскресенье 17 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
1 : 2
Жирона
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