Рамос: Если бы я хотел нарочно получить дисквалификацию, то сделал бы это еще в групповом турнире

Защитник Реала Серхио Рамос прокомментировал свои же слова о том, что он намеренно получил желтую карточку в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса, которая не позволит ему сыграть в ответном матче.

Напомним, в поединке против Аякса Рамос на последних минутах игры получил желтую карточку, из-за которой не сыграет в ответном матче. Позже капитан Реала намекнул, что сделал это намеренно.

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"Моим намерением был фол, который я совершил, а не получение желтой карточки и дисквалификация на ответный матч. Я понимал, что рискую, но у меня не было выбора, поскольку это была довольно опасная контратака.

Именно поэтому я сказал, что солгал бы, если бы не сказал, что не думал об этом во время игры. Если бы я хотел нарочно получить дисквалификацию, то сделал бы это еще в групповом турнире, а именно в матче против Ромы, поскольку игра против ЦСКА уже ничего для Реала не решала", – цитирует Рамоса Marca.

К слову, УЕФА уже открыл дело против Рамоса по данному факту. Защитник рискует получить дополнительную дисквалификацию на один матч Лиги чемпионов.

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