Рамос отримав "ювілейну" червону картку та оновив свій же рекорд Ла Ліги

Матч 24-го туру чемпіонату Іспанії Реал – Жирона продовжує переписувати книгу рекордів Ла Ліги.

Наприкінці поєдинку Реал – Жирона (1:2) капітан господарів Серхіо Рамос отримав чергову червону картку.

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Це вилучення стало для захисника "вершкових" 25-м в кар'єрі та 20-м зокрема в Прімері, повідомляє Marca.

Таким чином Серхіо став беззаперечним лідером за червоними картками у Ла Лізі, побивши свій же попередній рекорд. Найближчим переслідувачем захисника Реала є Хаві Агуадо (18 вилучень). Проте, переживати Рамосу немає сенсу, адже Агуадо завершив кар'єру ще у 2003-му.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Серхіо провів 24 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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