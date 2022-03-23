Рамос на своей странице в Instagram продемонстрировал худи с изображением голубей на руке (спереди) и надписью "все мы – украинцы" на спине.

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Испанец предлагает приобрести кофту, а все средства будут направлены в фонд братьев Кличко, который занимается гуманитарной помощью для тех украинцев, наиболее пострадавших от нападения оккупантов. Стоимость худи – 100 евро, приобрести можно по ссылке.

Заметим, что уже начался 28-й день нападения российских захватчиков на Украину. Оккупанты продолжают нести серьезные потери, а ВСУ сдерживают их наступление вглубь страны.

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