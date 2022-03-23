Карьера испанца во Франции может оказаться крайне непродолжительной. Руководство парижан разочаровалось в перспективах Серхио Рамоса и хочет расторгнуть с ним контракт.

В ближайшее время ПСЖ официально сообщит, что Рамос может искать новый клуб. Летом защитник, скорее всего, покинет столицу Франции, несмотря на действующий контракт до лета 2023 года. В Париже больше не рассчитывают на экс-капитана Реала, который и близко не демонстрирует ожидаемой игры.

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Уже есть и первый кандидат на замену Рамосу. Это 22-летний француз Эван Н'Дика, выступающий за Айнтрахт Франкфурт. Впрочем, конкретного предложения ПСЖ пока не делал. Об этом сообщил журналист Фабрис Хоукинс в Twitter.

Рамос перебрался в ПСЖ летом 2021-го на правах свободного агента. Но сейчас у 35-летнего ветерана дела обстоят провально – постоянные травмы, только 5 сыгранных матчей и ни одного выхода на поле в ЛЧ, из которой парижане вылетели уже на стадии 1/8 финала.

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