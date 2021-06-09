Контракт 35-летнего защитника завершится через 22 дня. Стороны работали над продолжением полтора года, но так и не смогли достичь согласия относительно условий. Рамос хотел соглашение на 2 года, а клуб предлагал только на один со снижением зарплаты на 10%.

Рамос вместо контракта получит прощальную церемонию – Реал прекратил переговоры с капитаном

Флорентино Перес дважды лично разговаривал с Рамосом относительно нового контракта, но, получив два отказа, воспринял решение футболиста как окончательное и начал готовить команду к будущему без нынешнего капитана. Президент Реала уже думает над организацией прощальной церемонии для легенды клуба.

Однако Рамос, не поехавший на Евро-2020, в последнее время изменил свое мнение, утверждает AS. Серхио якобы ждет еще одного звонка Переса и готов на все условия клуба – зарплата и срок контракта больше не будут проблемой. Рамос хочет остаться. Новые соглашения Луки Модрича и Лукаса Васкеса и приход Карло Анчелотти окончательно развеяли все сомнения. Теперь все зависит от Реала.

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