Рамос отдал свое будущее в руки Реала – все зависит от звонка Переса
Капитан Реала Серхио Рамос сохраняет надежду завершить карьеру в мадридском клубе.
Контракт 35-летнего защитника завершится через 22 дня. Стороны работали над продолжением полтора года, но так и не смогли достичь согласия относительно условий. Рамос хотел соглашение на 2 года, а клуб предлагал только на один со снижением зарплаты на 10%.
Рамос вместо контракта получит прощальную церемонию – Реал прекратил переговоры с капитаном
Флорентино Перес дважды лично разговаривал с Рамосом относительно нового контракта, но, получив два отказа, воспринял решение футболиста как окончательное и начал готовить команду к будущему без нынешнего капитана. Президент Реала уже думает над организацией прощальной церемонии для легенды клуба.
Однако Рамос, не поехавший на Евро-2020, в последнее время изменил свое мнение, утверждает AS. Серхио якобы ждет еще одного звонка Переса и готов на все условия клуба – зарплата и срок контракта больше не будут проблемой. Рамос хочет остаться. Новые соглашения Луки Модрича и Лукаса Васкеса и приход Карло Анчелотти окончательно развеяли все сомнения. Теперь все зависит от Реала.
Команда вартістю понад мільярд не поїде на Євро-2020 – збірна, яка могла б виграти чемпіонат континенту