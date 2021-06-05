У вівторок, 1 червня, завершився термін подання фінальних заявок на Чемпіонат Європи. Щоправда, до старту турніру ще можна вносити зміни. Для цього не достатньо простого бажання головних тренерів. Необхідний форс-мажор. Таким може стати травма чи хвороба гравця. Ми вже маємо кілька прецедентів. Найсвіжіші – Стефано Сенсі та Трент Александр-Арнольд. Вони із сумом поповнили список футболістів, які проведуть Євро-2020 у статусі глядачів.

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Травми, схоже, найпоширеніша причина, чому ми не побачимо великих зірок на континентальній першості. Але не єдина. Хтось не отримав виклик через величезну конкуренцію на своїй позиції, а хтось сидітиме вдома разом з усією своєю збірною, адже провалив кваліфікацію. Таких футболістів дуже багато. Ми ж зібрали повноцінну заявку, яку УЄФА завбачливо розширив до 26 осіб. Отримали потужну збірну, яка цілком могла б поборотися за перемогу на чемпіонаті. Сумарна вартість усіх футболістів 1 мільярд 128 мільйонів євро. Цікаво, що навіть з таким показником наша команда була б лише другою в рейтингу з реальних збірних. Склад Англії авторитетний Тransfermarkt оцінює у 1,25 млрд.

Заявка символічної збірної "Футбол 24" на Євро-2020:

Голкіпери: Марк-Андре тер Штеген (Німеччина), Ян Облак (Словенія), Яспер Сілессен (Нідерланди)

Захисники: Серхіо Рамос (Іспанія), Вірджил ван Дейк (Нідерланди), Дайот Упамекано (Франція), Алессіо Романьйолі (Італія), Ферлан Менді (Франція), Серхіо Регілон (Іспанія), Аарон Ван-Біссака (Англія), Трент Александр-Арнольд (Англія)

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Півзахисники: Сергєй Мілінковіч-Савіч (Сербія), Мартін Едегор (Норвегія), Едуардо Камавінга (Франція), Джеймс Меддісон (Англія), Сауль Ньїгес (Іспанія), Ніколо Дзаньйоло (Італія), Стефано Сенсі (Італія), Генріх Мхітарян (Вірменія)

Нападники: Ерлінг Холанд (Норвегія), Марко Ройс (Німеччина), Мейсон Грінвуд (Англія), Златан Ібрагімовіч (Швеція), Ансу Фаті (Іспанія), Антоні Марсьяль (Франція), Кшиштоф Пйонтек (Польща)

Як гратиме наша збірна:

Список обрали, тепер потрібно визначитися зі стартовим складом. Наша збірна "гратиме" в атаку, тому оберемо формацію 1-4-3-3. Зі стартових хвилин у нас не обов'язково будуть виходити найдорожчі виконавці на своїй позиції. Адже ігнорувати Залатана Ібрагімовіча та Серхіо Рамоса було б вкрай несправедливо.

Голкіпер: Ян Облак (Словенія)

Найкращий воротар Ла Ліги і, можливо, усієї Європи має обмаль шансів на великі турніри у складі збірної. Словенія провалила не лише кваліфікацію на Євро-2020, а й додатковий шанс через Лігу націй. У попередньому розіграші (йдеться про 2018-й рік – саме він визначав учасників плей-офф) команда бездарно посіла останнє місце у своїй групі дивізіону С. Словенцям має бути прикро, адже минулої осені вони зіграли блискуче, піднявшись у дивізіон В.

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Правий захисник: Трент Александр-Арнольд (Англія)

Ще кілька днів тому оборонець Ліверпуля був у розташуванні збірної, але товариський матч проти Австрії став фатальним. Тренту знадобиться 6 тижнів, щоб відновитися, а Гарету Саутгейту більше не доведеться пояснювати, чому він взяв на турнір чотирьох правих захисників. Зате у Джессі Лінгарда нарешті з'явилася надія отримати заслужену винагороду за розкішно проведену другу половину сезону.

Центральний захисник: Серхіо Рамос (Іспанія)

Капітан Реала увесь сезон страждав через травми, які постійно повертали його у клубний лазарет. Ще до оголошення заявки з'явилася інформація, що іспанець пожертвує Євро, щоб поїхати на Олімпійські ігри. Зрештою, Серхіо сам все розставив по місцях: "Боляче не представляти свою країну, але потрібно бути чесним і щирим. Краще відпочити, повністю одужати і наступного року повернутися".

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Центральний захисник: Вірджил ван Дейк (Нідерланди)

Чи не перша велика зірка, про втрату якої на чемпіонат Європи стало відомо. Ван Дейк отримав жахливу травму ще минулої осені. Нідерландець уже тренується, але повністю позбутися наслідків зіткнення з голкіпером Евертона не вдалося. "Я думаю, що рішення не їхати – правильне. Це складно, але я змирився з цим", – констатував Вірджил.

Лівий захисник: Ферлан Менді (Франція)

Оборонець Реала у минулому сезоні був одним із найкращих гравців команди Зінедіна Зідана. Завершення кампанії зіпсувала травма, наслідки якої змушують пропускати і Євро. Зрештою, Ферлан не був важливим виконавцем для Дідьє Дешама. До того ж французи мають настільки розкішний вибір, що можуть собі дозволити проігнорувати Тео Ернандеса навіть за відсутності Менді.

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Опорний півзахисник: Сергєй Мілінковіч-Савіч (Сербія)

Лідера Лаціо вже давно сватають у найкращі команди Європи, але він досі залишається без вагомих здобутків як на клубному, так і на міжнародному рівні. Хоча шанси поїхати на Євро були непоганими. У Сербії підросло непогане покоління, але йому банально забракло досвіду. Це чи не єдине пояснення поразки у вирішальному матчі плей-офф проти Шотландії, де британці зовсім не були фаворитами.

Центральний півзахисник: Сауль Ньїгес (Іспанія)

Луїс Енріке не бачить гравця чемпіонського Атлетіко у своїй команді. Сауль перебуває у розквіті сил, але минулий сезон особисто для нього вийшов невдалим. Власне, через це влітку 26-річний іспанець може змінити клуб. Часи, коли він своїми феноменальними голами витягував матчі для "матрацників" минули. Тепер потрібно перезапустити кар'єру і боротися за місце у збірній на ЧС-20222.

Центральний півзахисник: Джеймс Меддісон (Англія)

Зовсім інша ситуація у хавбека Лестера. Меддісон провів блискучий сезон, записавши у свій актив понад два десятки результативних дій. Можливо, саме Джеймс був найкращим гравцем "лисиць", які завершили кампанію з трофеєм – своїм першим Кубком Англії. Однак Гарет Саутгейт віддав перевагу Грілішу та Маунту. Вибір у Англії просто розкішний.

Форвард: Ансу Фаті (Іспанія)

Нинішнє Євро мало стати першим великим турніром для вихованця Барселони. Фаті отримав моторошну травму в листопаді минулого року. Відтоді суперталановитий тінейджер лише лікується. Вже було зроблено чотири операції. Хлопцю лише 18. Залишається сподіватися, що він таки зможе повернутися до гри на найвищому рівні.

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Форвард: Ерлінг Холанд (Норвегія)

Це саме той випадок, коли збірна недотягує до рівня своєї головної зірки. Найкращий бомбардир ЛЧ-2020/21 пропустить принаймні це Євро. На щастя, у Норвегії підростає дуже хороше покоління, лідерами якого повинні стати саме такі зірки, як Холанд та Едегор. Оптимізму додає той факт, що вони перебувають на початку свого кар'єрного шляху.

Форвард: Златан Ібрагімовіч (Швеція)

Велике повернення виявилося марним. Лише у березні Златан після 5 років паузи зіграв за Швецію і сподівався поїхати на свій, очевидно, останній великий міжнародний турнір. У травні Ібрагімовіч отримав чергову травму, не зміг дограти сезон та змушений відмовитися від поїздки на Євро. Для Швеції 39-річний форвард міг би стати реальним посиленням, адже у двох березневих матчах віддав по асисту.

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