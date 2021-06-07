Руководство мадридского клуба больше не будет пытаться удержать Серхио Рамоса в команде.

Стороны почти полтора года работали над достижением договоренности по новому соглашению, но процесс так и не завершился успехом.

Манчестерская битва: Сити и Юнайтед хотят подписать Рамоса

По информации ABC, Реал решил свернуть переговоры. Флорентино Перес хочет поговорить с Рамосом, чтобы организовать церемонию прощания. Рамос планирует провести пресс-конференцию или написать письмо по примеру Зинедина Зидана.

Добавим, что проблемой в переговорах стал срок контракта. Рамос хотел получить договор на два года, а клуб предлагал только на год. В конце концов, защитника готовы забрать несколько топ-клубов Европы, поэтому у Серхио не будет проблем с последующим трудоустройством.

Команда вартістю понад мільярд не поїде на Євро-2020 – збірна, яка могла б виграти чемпіонат континенту