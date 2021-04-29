Серхио Рамос хочет остаться в Мадриде и готов на 10% снижение зарплаты по новому контракту, сообщает ABC.

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Несмотря на это, 35-летний ветеран настаивает на двухлетней сделке. Ранее отмечалось, что Реал предлагает Серхио контракт только на один год с ухудшенными финансовыми условиями на 20%, что категорически не устраивало защитника.

Действующее соглашение о сотрудничестве между Рамосом и мадридцами рассчитано до июля. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами.

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