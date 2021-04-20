"Новый контракт Рамоса? Мы в очень плохой финансовой ситуации, ничто не приносит клубу денег. Нужно быть реалистами – мы все в очень плохом положении. Я не говорю, что Рамос уйдет. Пока мы пытаемся закрыть финансовый отчет за этот год, а потом будем думать о следующем. В прошлом году Серхио согласился на снижение зарплаты, но согласится ли он сейчас?

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Также меня постоянно просят подписать Мбаппе. Конечно, иногда Реал Мадрид требует изменений. Мы много выиграли, кое-что изменилось, и мы должны сдвинуться с мертвой точки. Я занимаюсь этой работой. Я делаю все возможное, чтобы Мадрид не потерял свое законное место", – цитирует Переса Marca.

Напомним, Рамос еще не подписал новый контракт и летом может стать свободным агентом. Соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до 2022-го, потому чемпиона мира активно связывают с другими грандами.

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