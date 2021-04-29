Серхіо Рамос хоче залишитись у Мадриді і готовий піти на 10% зниження зарплати за новим контрактом, повідомляє ABC.

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Попри це, 35-річний ветеран наполягає на дворічній угоді. Раніше зазначалось, що Реал пропонує Серхіо контракт лише на один рік з погіршеними фінансовими умовами на 20%, що категорично не влаштовувало оборонця.

Чинна угода про співпрацю між Рамосом і мадридцями розрахована до липня. У нинішньому сезоні Ла Ліги захисник провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами.

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