Лига чемпионов. Полуфинал, первый матч

Реал – Челси – 1:1

Голы: Бензема, 29 – Пулишич, 14

Первая встреча Реала и Челси в истории Лиги чемпионов. Мадрид на пути в полуфинал прошел Аталанту и Ливерпуль – переполненный лазарет не помешал большим победам. Лондонцы справились с Атлетико и Порту, опираясь на прочный оборонительный фундамент (с новым тренером 76% матчей без пропущенных мячей).

Реал — Челси — видео голов и обзор матча

Две прагматичные команды прогнозируемо не показали результативного футбола, но подготовили интересную тактическую дуэль. Томас Тухель и Зинедин Зидан выбрали схемы с тремя центрбеками. Немецкий тренер скопировал состав из предыдущего матча, а вот француз удивил. Андрей Лунин остался в запасе за спиной Куртуа.

Челси значительно лучше начал матч: активный прессинг, грамотная игра в центре поля, быстрый выход в атаку. Уже на десятой минуте Вернер должен был открывать счет, но с линии вратарской умудрился попасть в Куртуа. А через несколько мгновений не сумел замкнуть острый прострел Аспиликуэты.

Гости все же забили свой гол, когда Рюдигер классно забросил из глубины на Пулишича, а американец мастерски переиграл голкипера. Ужасная игра Мадрида в эпизоде. Высокая линия обороны и отсутствие прессинга – плохое сочетание. Рюдигеру никто не мешал оценить ситуацию и вырезать пас. В то же время защитники оставили гектар свободного поля за спиной.

Ситуация была под контролем Челси. Особенно выделялся Канте, который подбирал мячи в центре поля и сразу разгонял атаки. Лондонцы за удачный стартовый отрезок могли забивать больше, если бы у Вернера было лучшее взаимопонимание с партнерами.

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У Реала не клеилось ничего. Атаки захлебывались далеко от ворот Менди, хозяева не выдерживали темп, который задавал соперник. Первый удар Реал нанес аж на 23 минуте – Бензема развернулся и выстрелил из-за пределов штрафной площади в штангу.

Однако "сливочным" удалось сравнять счет. Помог стандарт. Реал разыграл угловой, Марсело подал на дальнюю штангу, а Каземиро и Милитао головами довели мяч к Бензема. Карим – мастер. Из сложной ситуации умудрился эффектно пробить без шансов для голкипера.

В конце первого тайма Вернер обменялся неточными ударами с Кроосом, в начале второго – с Бензема. Челси до перерыва немного потерял уверенность, занервничал и выпустил игру из своих рук. Впрочем, получив подсказки от Томаса Тухеля, лондонцы снова заиграли солиднее.

Команды вели борьбу преимущественно в центре поля, без ворот. Тренеры освежили игру заменами. У Челси вышли Зиеш, Хаверц и Джеймс, а Зизу бросил в бой Азара. Бельгиец только восстановился после травмы и получил шанс огорчить бывших партнеров.

Новые футболисты добавили атакам Челси резкости и скорости, однако Зиеш и Хаверц не могли превратить перспективные ситуации в удары. Хаким все же пробил – со штрафного в руки Куртуа. Реал пару раз перешел большими силами в позиционную атаку, даже закрыл соперника в штрафной, однако это выглядело как-то суетливо. Остро ударил разве что Варан после углового.

Матч так и завершился ничьей – 1:1. Все решится через неделю, 5 мая, на Стамфорд Бридж.