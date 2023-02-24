"НАДЕЖДА" – так назвала свою работу Патриция, 15-летняя беженка из Украины. "Когда я приехала в Румынию, то начала рисовать свои воспоминания, чтобы показать людям, как я горжусь своей прекрасной страной, Украиной. Я также хотела помочь людям, бежавшим от войны, вспомнить то прекрасное, что они оставили в Украине".

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Она, как и миллионы украинских детей и подростков, уже 365 дней страдает от последствий войны в своей стране. Патриция уехала из дома в Измаильском районе в мае 2022 года, оставив там бабушку, дедушку и друзей. 7,8 миллионов мальчиков и девочек, таких как она, страдают от насилия, травм, потерь, разрушений и перемещений в течение 1 года.

Unicef оказал помощь, но потребности все еще есть. Мы можем продолжать помогать этим ребятам. Мы не можем о них забыть", – написал Рамос под фотографией в чудесном худи с рисунком Патриции.

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