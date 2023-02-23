Рамос заявил, что принять это решение его вынудил действующий тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

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"Наступило время прощаться со сборной. Сегодня утром мне позвонил нынешний тренер, который сказал, что не будет рассчитывать на меня, вне зависимости от уровня, который я буду показывать или как я продолжу свою спортивную карьеру. К большому сожалению, это конец пути, который, как я надеялся, будет длиннее и завершится лучше, на вершине всех успехов, которых мы добились с командой", – написал Рамос в Instagram.

Серхио отметил, что сожалеет о том, что тренер сборной Испании не рассчитывает на него исключительно в силу возраста – в марте Рамосу исполнится 37 лет.

"Смотрю с восхищением и завистью на Модрича, Месси, Пепе... Суть, традиция, ценности, меритократия и справедливость в футболе. К сожалению, у меня так не будет, потому что футбол не всегда справедлив, а футбол не всегда бывает только футболом", – отметил Рамос.

С 2005 по 2022 год Рамос провёл за сборную Испании 180 матчей и забил 23 мяча.