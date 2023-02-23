Рамос вынужденно объявил о завершении карьеры в сборной Испании – резкое заявление в адрес нового тренера
Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос заявил, что завершил выступления за сборную Испании.
Рамос заявил, что принять это решение его вынудил действующий тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.
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"Наступило время прощаться со сборной. Сегодня утром мне позвонил нынешний тренер, который сказал, что не будет рассчитывать на меня, вне зависимости от уровня, который я буду показывать или как я продолжу свою спортивную карьеру. К большому сожалению, это конец пути, который, как я надеялся, будет длиннее и завершится лучше, на вершине всех успехов, которых мы добились с командой", – написал Рамос в Instagram.
Серхио отметил, что сожалеет о том, что тренер сборной Испании не рассчитывает на него исключительно в силу возраста – в марте Рамосу исполнится 37 лет.
"Смотрю с восхищением и завистью на Модрича, Месси, Пепе... Суть, традиция, ценности, меритократия и справедливость в футболе. К сожалению, у меня так не будет, потому что футбол не всегда справедлив, а футбол не всегда бывает только футболом", – отметил Рамос.
С 2005 по 2022 год Рамос провёл за сборную Испании 180 матчей и забил 23 мяча.