"НАДІЯ" – так назвала свою роботу Патриція, 15-річна біженка з України. "Коли я приїхала до Румунії, то почала малювати свої спогади, щоб показати людям, як я пишаюся своєю прекрасною країною, Україною. Я також хотіла допомогти людям, які втекли від війни, згадати те прекрасне, що вони залишили в Україні".

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Вона, як і мільйони українських дітей та підлітків, уже 365 днів страждає від наслідків війни у своїй країні. Патриція виїхала з дому в Ізмаїльському районі у травні 2022 року, залишивши там бабусю, дідуся та друзів. 7,8 мільйона хлопчиків і дівчаток, такі як вона, страждають від насильства, травм, втрат, руйнувань і переміщень протягом 1 року.

Unicef надав допомогу, але потреби все ще є. Ми можемо продовжувати допомагати цим хлопчикам та дівчаткам. Ми не можемо про них забути", – написав Рамос під фотографією у чудовому худі з малюнком Патриції.

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