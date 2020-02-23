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Леванте – Реал: Рамос разозлился из-за действий арбитра

11:50 93 Читати українською
Леванте – Реал: Рамос разозлился из-за действий арбитра
Серхио Рамос / Фото Reuters

Защитник Реала Серхио Рамос убежден, что именно из-за действий рефери мадридцы недосчитались очков в матче против Леванте (0:1).

79’ Хосе Луис Моралес
 
79’ Хосе Луис Моралес

"Не люблю говорить о рефери, поскольку они могут допускать ошибки, но иногда их поведение заставляет задуматься. Критерии разные. В матче Суперкубка Испании в наши ворота был назначен 11-метровый из-за моей случайной игры рукой. Сегодня было два таких момента, но пенальти не дали.

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Меня взбесил Эрнандес (рефери матча против Леванте – прим.). Ранее арбитры проявляли больше уважения, капитаны могли говорить с ними. Высокомерие или есть, или нет. Спросил у судьи, есть ли у него проблемы лично со мной, и, если есть, пусть он скажет, чтобы мы могли это уладить", – цитирует Рамоса Marca.

Напомним, поражение от Леванте стоило Реалу лидерства в турнирной таблице Примеры.

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Теги
Испания Алехандро Эрнандес Эрнандес Алехандро Эрнандес Эрнандес Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Арбитры Леванте - Реал Мадрид
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