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Рамос: Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси

09:06 279 Читати українською
Рамос: Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси
Рамос и Месси / The Independent

Капитан Реала Серхио Рамос сравнил двух лучших аргентинских футболистов – Диего Марадону и Лионеля Месси.

Товарищеские матчи
Аргентина
1
1 : 3
3
Венесуэла
22:00 22:03:2019
завершено
 

Защитник испанской сборной сделал выбор в пользу многолетнего лидера каталонской Барселоны и обладателя пяти Золотых мячей.

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"Я уважаю Марадону, но в Аргентине все болельщики знают, что он находится на расстоянии световых лет от лучшего аргентинского игрока в истории, которым для меня является Лео Месси", – подчеркнул 32-летний Рамос в комментарии Goal.

"Они не заслуживают надевать футболку сборной Аргентины", – Марадона резко высказался в адрес игроков "альбиселестес"

Напомним, что Лионель недавно возобновил выступления в составе сборной Аргентины. В первом же матче после возвращения "альбиселестес" уступили Венесуэле 1:3.

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