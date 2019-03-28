Рамос: Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси

Капитан Реала Серхио Рамос сравнил двух лучших аргентинских футболистов – Диего Марадону и Лионеля Месси.

Защитник испанской сборной сделал выбор в пользу многолетнего лидера каталонской Барселоны и обладателя пяти Золотых мячей.

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"Я уважаю Марадону, но в Аргентине все болельщики знают, что он находится на расстоянии световых лет от лучшего аргентинского игрока в истории, которым для меня является Лео Месси", – подчеркнул 32-летний Рамос в комментарии Goal.

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Напомним, что Лионель недавно возобновил выступления в составе сборной Аргентины. В первом же матче после возвращения "альбиселестес" уступили Венесуэле 1:3.