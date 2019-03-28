Рамос: Марадона перебуває на відстані світлових років від Мессі

Капітан Реала Серхіо Рамос порівняв двох найкращих аргентинських футболістів – Дієго Марадону і Ліонеля Мессі.

Захисник іспанської збірної зробив вибір на користь багаторічного лідера каталонської Барселони і володаря п'яти Золотих м'ячів.

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"Я поважаю Марадону, але в Аргентині всі вболівальники знають, що він перебуває на відстані світлових років від найкращого аргентинського гравця в історії, яким для мене є Лео Мессі", – підкреслив 32-річний Рамос в коментарі Goal.

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Нагадаємо, що Ліонель нещодавно відновив виступи у складі збірної Аргентини. В першому ж матчі після його повернення "альбіселестес" поступились Венесуелі 1:3.