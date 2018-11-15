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Рамос: Я видел, как на Бернабеу освистывали легенд – благодарен, что меня тоже критикуют

15:26 25 Читати українською
Рамос: Я видел, как на Бернабеу освистывали легенд – благодарен, что меня тоже критикуют
Серхио Рамос / Фото Reuters

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал критику в адрес игроков мадридского клуба от болельщиков.

"Если на Бернабеу на вас так реагируют, значит, они считают, что вы можете гораздо больше. Я видел, как освистывали больших легенд.

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Если болельщики свистят в мой адрес раз в 14 лет, я им благодарен. Но я не обращаю внимания на это. Критикам меня не сломать. Я не воспринимаю это на свой счет", – цитирует Рамоса Marca.

После 12-ти туров чемпионата Испании Реал находится на 6-й строчке турнирной таблицы, имея в активе лишь 20 очков.

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Испания Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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