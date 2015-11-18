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Рамос назвал защитника Барселоны одним из лучших игроков в мире

09:58 166 Читати українською
Рамос назвал защитника Барселоны одним из лучших игроков в мире
Жорди Альба и Серхио Рамос / Фото Reuters

Капитан Реала Серхио Рамос развивает мифы о вражде между игроками мадридского и каталонского клубов.

"Для меня Жорди Альба – один из лучших защитников в мире. Мы дружим уже много лет.

Луис Энрике после конфликта вызвал в сборную Испании опального Альбу и двух новичков на матче с Хорватией и Боснией

Он выступает на высоком уровне и может дать сборной много хорошего", – цитирует Рамоса официальный твиттер сборной Испании.

Напомним, после 12-ти туров Ла Лиги Барселона возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 24 очка. Реал находится на 6-й строчке с 20-ю очками.

Сегодня сборная Испании, за которую выступают оба игрока, проведет матч против сборной Хорватии в рамках Лиги наций. Начало в 21:45.

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Лига наций5 тур

Хорватия - Испания: Четверг 15 ноября 2018

Хорватия
до матча
8
час
:
24
мин
Испания
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Теги
Барселона Барселона Испания Хорватия - Испания Жорди Альба Жорди Альба Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Испания
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